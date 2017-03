Bắt khẩn cấp một tài xế taxi

(PL)- Ngày 8-11, cơ quan điều tra Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) thực hiện lệnh bắt giữ Lê Anh Nam (tài xế taxi hãng Vinasun) nghi can liên quan vụ băng nhóm Minh “đen” chém người vào đêm 25-10.

Tại cơ quan điều tra, Nam thừa nhận có chở băng nhóm Minh “đen” mang theo mã tấu đến vị trí gây án. Trước đó, Lê Văn Thể, một đàn em của Minh “đen” đến cơ quan điều tra đầu thú. Từ lời khai của Thể về vai trò góp sức của Nam, công an đã bắt giữ Nam. Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, băng nhóm tội phạm do Minh “đen“ cầm đầu thực hiện vụ chém ba người là Bùi Ngọc Bảo, Nguyễn Văn Quyền và Lê Vĩnh Sinh (cùng ngụ thị xã Dĩ An). Trong đó, anh Bảo đã tử vong vào ngày 3-11 do vết thương quá nặng. Cơ quan điều tra đang truy bắt Minh (hiện đã bỏ trốn) cùng đồng bọn liên quan. VÕ BÁ