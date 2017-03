Bắt khẩn cấp nhà báo Phan Hà Bình, báo Tiền Phong

Ngày 14-10, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an cho biết đã thông báo cho lãnh đạo báo Tiền Phong việc bắt khẩn cấp nhà báo Phan Hà Bình, Phó Tổng Thư ký tòa soạn báo Tiền Phong. Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của nhà báo này ở Văn phòng đại diện phía Nam của báo Tiền Phong.

Nhận 220 triệu đồng tại nhà hàng

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Công ty Cổ phần Xi măng Sài Gòn-Tân Kỳ có đơn thư tố giác nhà báo lợi dụng chức vụ, quyền hạn để đe dọa cưỡng đoạt tài sản. Qua kiểm tra, thấy đơn thư tố giác có căn cứ, cơ quan an ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh tài chính tiền tệ đầu tư - Bộ Công an phục bắt quả tang. Lúc 20 giờ ngày 13-10, tại nhà hàng Nhật Hạ (quận 3), khi nhà báo Hà Bình cầm trên tay túi nylon màu đen bước ra khỏi phòng Vip 6 thì trinh sát xuất hiện, yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân và túi nylon nhưng ông Bình chống chế, không chịu mở túi. Trinh sát áp giải Bình vào phòng Vip 6. tại đây đại điện Công ty Cổ phần Xi măng Sài Gòn-Tân Kỳ và nhân viên nhà hàng khai Bình vừa nhận tiền và yêu cầu nhân viên mang túi nylon để Bình bỏ tiền vào. Lúc này Bình mới thừa nhận việc nhận tiền và chịu mở túi nylon trong đó có 220 triệu đồng. Ngay sau đó, cơ quan an ninh điều tra ra quyết định bắt khẩn cấp Bình về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Phan Hà Bình khi bị bắt quả tang cùng với túi tiền 220 triệu đồng (ảnh do cơ quan an ninh điều tra cung cấp). Cơ quan điều tra khám xét nơi làm việc của ông Bình tại Văn phòng đại diện báo Tiền Phong trưa 14-10. Ảnh: KEN

Tại cơ quan điều tra, Bình đã khai nhận ngày 18-9, Bình với bút danh Hà Phan viết chung với một phóng viên khác bài “SGT và KBC - Dự án tỷ đô đầu voi đuôi chuột” với nhiều nội dung bất lợi cho Công ty Cổ phần Xi măng Sài Gòn-Tân Kỳ thuộc Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn. Sau khi báo đăng, Bình đã nhiều lần đến công ty này đòi chi tiền và dọa không đáp ứng sẽ tiếp tục đăng báo bất lợi cho doanh nghiệp. Do bị đe dọa, công ty này phải chấp nhận chi 220 triệu đồng. Bình còn khai vụ này không chỉ riêng Bình mà còn có vài đối tượng khác liên quan. Hiện cơ quan an ninh điều tra tiếp tục làm rõ.

Bài báo gây áp lực

Vào giữa tháng 9-2010, báo Tiền Phong đăng loạt bài “Các siêu dự án của hai siêu tập đoàn và nhiều dấu hỏi”. Trong đó, Bình viết bài “SGT và KBC - Dự án tỷ đô đầu voi đuôi chuột” về dự án xi măng Sài Gòn-Tân Kỳ. Dự án này do Công ty Đô thị và Phát triển Kinh Bắc (thành viên Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn) đăng ký xây dựng tại xã Tân Long, huyệnTân Kỳ, Nghệ An.

Theo bài báo, tháng 5-2010, Khu công nghiệp (KCN) Xi măng Sài Gòn-Tân Kỳ diện tích 600 ha, tổng vốn 1,5 tỉ USD được khởi công. Giai đoạn đầu, KCN được đầu tư gần 1.400 tỉ đồng. Tại bản đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư cho biết cuối năm 2010 sẽ lắp máy và chạy thử vào quý 3-2011 nhưng đã gần bốn tháng trôi qua, địa điểm xây dựng KCN này vẫn là bãi đất hoang. Bài báo dẫn lời chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ nói công việc đo đếm, thống kê, lên phương án đền bù, giải tỏa đã thực hiện xong nhưng huyện chưa nhận được tiền từ Công ty Cổ phần Xi măng Sài Gòn-Tân Kỳ để chi trả cho dân.

Lợi dụng bài báo này, Bình đã gây áp lực để vòi tiền và bị bắt như diễn biến đã nêu.

Chiều tối 14-10, Ban Biên tập báo Tiền Phong đã có thông báo cho biết nhà báo Phan Hà Bình về công tác tại báo Tiền Phong từ năm 2007, làm việc tại Ban đại diện TP.HCM. Từ ngày 1-10-2010, ông Bình được bổ nhiệm làm phó tổng thư ký tòa soạn. Trưa 14-10, Ban Biên tập báo Tiền Phong đã nhận được báo cáo từ cơ quan đại diện tại TP.HCM cho biết cơ quan chức năng đã đến làm việc liên quan đến việc bắt giữ ông Phan Hà Bình. Tuy nhiên, Ban biên tập báo Tiền Phong chưa nhận được thông báo chính thức của cơ quan chức năng. Sự việc đúng sai cụ thể thế nào, báo Tiền Phong sẽ hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ. Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Đoàn Công Huynh - Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết thêm, quan điểm của Ban Biên tập báo Tiền Phong không thay đổi về việc khẳng định nội dung loạt bài "Các siêu dự án của hai siêu tập đoàn..." là thực sự khách quan. Báo Tiền Phong đã đăng toàn văn văn bản khiếu nại của Tập đoàn Tân Tạo và trả lời của báo Tiền Phong trên trang web của báo này. THANH TÚ

THIỆN NHÂN