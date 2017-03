Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phối hợp với Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khám xét nhà và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Trương Duy Nhất (49 tuổi, nhà 25, đường Tống Phước Phổ, tổ 3, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Theo đó, ông Nhất bị bắt về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 258 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Tâm (tổ trưởng tổ 3, phường Hòa Cường Bắc) cho biết: “Tôi là người được mời đến chứng kiến vụ việc và ký xác nhận vào biên bản bắt giam. Lệnh bắt anh Nhất được đọc lúc 9 giờ đến 12 giờ 30 thì kết thúc”. Theo ông Tâm, trước khi bắt, Bộ Công an đã khám xét nhà ông Nhất. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của Trương Duy Nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.

LÊ PHI