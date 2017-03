Bắt khẩn cấp sáu giang hồ cho vay nặng lãi

Cùng lúc, một mũi cảnh sát khác ập vào dịch vụ giữ xe 68 (gần Trung tâm Pháp y tỉnh Sóc Trăng) khám xét, thu thập nhiều tài liệu và dẫn giải hai phụ nữ về đồn.

Công an vẫn chưa tiết lộ thông tin vụ việc. Tuy nhiên, theo nguồn tin riêng cho biết Công an tỉnh Sóc Trăng đang tiến hành chuyên án triệt phá một băng nhóm cho vay nặng lãi có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen trong một thời gian dài. Trong ngày đầu ra quân, công an đã bắt khẩn cấp sáu đối tượng trong đường dây và tiếp tục truy lùng các mắt xích còn lại. Nguồn tin cũng cho biết kẻ cầm đầu đường dây này là một ông chủ khách sạn, vũ trường mới 29 tuổi tại TP Sóc Trăng.

TRẦN VŨ