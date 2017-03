Bắt kiểm sát viên nhận tiền gia đình phạm nhân

Hiện ông Dũng đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra.

Sáng cùng ngày, ông Dũng hẹn với gia đình phạm nhân tên Phạm Duy (bị tòa tuyên bốn năm tù về tội cố ý gây thương tích) để nhận hơn 20 triệu đồng tại một quán cà phê gần trụ sở Công an tỉnh Bình Phước. Ông Dũng nhận tiền để lo cho Duy được thụ án tại trại giam Tống Lê Chân cho gần nhà. Do thấy ông Dũng có nhiều biểu hiện lạ nên gia đình phạm nhân đã tố cáo đến Công an tỉnh Bình Phước.

Nguồn tin riêng cho hay ông Dũng công tác trong ngành kiểm sát được khoảng 12 năm và đang được cơ cấu để làm viện phó VKSND huyện Hớn Quản. Tối cùng ngày, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo VKSND huyện Hớn Quản xác nhận vừa biết được thông tin về ông Dũng. Vị này cho biết: “Vụ án trên VKS đã làm đúng chức năng của mình, tòa đã xử vào tháng 4-2012. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra làm rõ nên tôi chưa nắm cụ thể hành vi của cấp dưới mình”.

NGUYỄN ĐỨC