Bắt lái xe bị lũ cuốn làm năm người chết

(PL)- Sáng 24-9, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) bắt tạm giam ông Trương Văn Thái (59 tuổi, đội phó Đội Thanh tra giao thông số 3, thuộc Sở GTVT Nghệ An) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Như chúng tôi đã thông tin, chiều 19-9, ông Thái lái xe Innova chở sáu người khác đi ăn giỗ. Khi xe qua cầu tràn Khe Ang (xã Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn) gặp nước lũ chảy xiết, ông Thái vẫn cố vượt nên xe bị nước cuốn trôi. Ông Thái và một người khác mở cửa trước lao ra ngoài, chiếc xe và năm người còn lại bị nước nhấn chìm, mất tích. Hiện thi thể các nạn nhân và chiếc xe đã được tìm thấy. ĐẮC LAM