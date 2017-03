Bất lực với cá “khủng”đã dính câu

Nhiều người thử trổ tài lặn nhưng chưa ai bắt được cá

Sự việc bắt đầu từ khoảng 3 giờ chiều ngày 29-8, hàng trăm người dân hay tin đã kéo đến xem cảnh người câu quần nhau với một con cá to bị câu dính ở chân cầu Tân Hạnh. “Người xem đứng chật cả cầu Tân Hạnh và hai bên bờ sông, đến mức lực lượng công an xã phải ra dẹp đường”- anh Trần Thành Nghĩa, một người chứng kiến, kể.

Rất đông người hiều kỳ kéo đến xem

Theo lời anh Nguyễn Văn Trường (ngụ ấp Tân An, xã Tân Hạnh), người câu dính cá, ước lượng con cá nặng khoảng 5-7 kg. “Con cá khôn lắm, chắc là cá ngát. Tôi ghì cần câu với nó cả 4 tiếng, mỏi nhừ hai tay. Rốt cuộc, nó quấn được dây quanh trụ cầu” – anh Trường thuật lại. Trong đêm 29-8, một thợ lặn đã trổ tài nhưng không thành công do trời tối, nước chảy xiết và cá còn khỏe. Thợ lặn này khẳng định anh đã rờ trúng đầu con cá một lần và nó to cỡ cái tô, vẫn nghi là cá ngát.

Chiều nay, nhiều người tranh thủ con nước ròng đã thử lặn bắt cá nhưng vẫn không thành công. “Mực nước tuy ròng nhưng cao khoảng 7-8 m, rất khó lặn sát đáy”- một thợ lặn than. Trước tình hình ấy, anh Trường có ý định cắt dây bỏ cá nhưng người dân hiếu kỳ can. Hiện tại, anh Trường tiếp tục quấn dây câu vào trụ cầu chờ có thợ lặn giỏi đến giúp bắt cá.

Rất nhiều ngư dân giỏi đã được mời đến nhưng đa số vẫn bất lực trước sự lì lợm của con cá khủng

Được biết, trước khi anh Trường câu dính cá “khủng” khoảng 15 phút, một người đi câu khác đã câu dính và kéo lên được một con cá ngát nặng hơn 1 kg. Còn theo nhiều người dân ở xã Tân Hạnh, khu vực cầu Tân Hạnh trước đây từng có nhiều người câu dính cá ngát, cá đuối nặng 2-3 kg.