Bất lực với đường cát nhập lậu

Có khi đơn vị bắt được đường chỉ phạt hành chính 5 triệu đồng nhưng tốn tới 40 triệu đồng chi phí đi ra các tỉnh miền Đông, miền Trung xác minh… Thượng tá HOÀNG VĂN THANH,Phó phòng Phòng, chống tội phạm ma túy Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang Ngày 14-1, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) - Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Đồng Tháp kiểm tra phát hiện 100 tấn đường cát trắng trên chiếc xà lan đang neo đậu tại khu vực xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò (Đồng Tháp). Thuyền trưởng đã xuất trình hóa đơn bán hàng của Cơ sở Minh Trí tại huyện An Phú, An Giang. Khi truy nguyên nguồn gốc, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 và Hiệp hội Mía đường Việt Nam xác định số đường trên có nguồn gốc nước ngoài nên tịch thu.