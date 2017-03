Bắt một “đại lý” ma túy

(PL)- Ngày 13-11, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Long An đã bắt khẩn cấp Lê Quốc Thịnh, ngụ thị trấn Tân Trụ (Long An), về hành vi mua bán trái phép các chất ma túy.

Thịnh từng vào trại cai nghiện và có tiền án về tội mua bán ma túy, vừa mới ra tù được một tháng Thịnh lại tái phạm. Thịnh là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán ma túy từ TP Tân An về huyện Tân Trụ với số lượng lớn. Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt giữ hai đồng bọn của Thịnh và từ lời khai của chúng, công an đã lần ra Thịnh. A.AN