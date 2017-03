Bắt một giám đốc chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT

(PL)- Sáng 12-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và làm việc của bị can Đới Sỹ Thủy, giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh 3, về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Thủy đã ký duyệt hai hợp đồng tín dụng cho Công ty TNHH Xuân Lan và Công ty Trọng Bằng vay hàng chục tỉ đồng với tài sản thế chấp là căn nhà 368 Nguyễn Sơn (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú). Qua giám định, hồ sơ nhà là giả. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ba cán bộ của Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh 3, cũng với tội danh trên gồm: Đào Phương Thế (trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh), Huỳnh Trung Hiếu (cán bộ tín dụng) và Nguyễn Hữu Long (phó giám đốc). Được biết, liên quan đến các hành vi sai phạm của một vài chi nhánh ngân hàng NN&PTNT tại TP.HCM gần đây, lãnh đạo Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam đã liên tục có mặt tại TP.HCM nhằm chấn chỉnh hoạt động của các chi nhánh. V.Đ.P - H.TUYẾT