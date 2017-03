Bắt một giám đốc hiếp dâm sinh viên

Cơ quan này đang tạm giữ ông Nguyễn Viết Hùng, Giám đốc Công ty Du lịch-Dịch vụ-Giải trí-Thể thao Đất Thủ (thị xã Thủ Dầu Một) về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân là chị HMD, sinh viên thực tập tại công ty ông Hùng.

Ngày 14-5, chị D. tố cáo hành vi hiếp dâm của ông Hùng tại nhà riêng của ông (khu dân cư Thạnh Bình, phường An Thạnh, thị xã Thuận An) đến cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra, ông Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đề nghị VKSND thị xã Thuận An phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hùng.

VÕ BÁ