Bắt một giám đốc sàn bất động sản nhận gần 4,4 tỉ đồng tiền chênh lệch

Lực lượng CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt quả tang ba cán bộ, nhân viên công ty này đang nhận số tiền chênh lệch lớn trong vụ mua bán căn hộ do UDIC làm chủ đầu tư. Cơ quan công an đã thu giữ tại chỗ gần 4,4 tỉ đồng tiền tang vật. Ba người liên quan trong vụ bắt giữ phạm pháp quả tang này là Nguyễn Trần Linh (Phó Tổng Giám đốc, kiêm Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản UDIC), Đặng Quang Huy (nhân viên sàn giao dịch) và Nguyễn Thị Nhàn (thủ quỹ công ty).

Cuối tháng 5-2011, anh Nguyễn Văn Lốc (ngụ tỉnh Hà Nam) được “cò” giới thiệu mua một căn hộ thuộc dự án Yên Hòa - Cầu Giấy do UDIC làm chủ đầu tư. Anh Lốc được Linh và Huy cho biết giá hợp đồng là 135 triệu đồng/m2, tuy nhiên giá bán thực tế là 186 triệu đồng/m2. Nếu anh Lốc đồng ý mua thì phải đưa số tiền vênh so với hợp đồng cho Linh và Huy. Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ sàn giao dịch bất động sản UDIC đã giao dịch thành công bảy căn hộ tại dự án khu K, thu về số tiền chênh lệch gần 30 tỉ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra.

THANH TÚ