Bắt một người nước ngoài mua iPhone bằng thẻ thanh toán giả

Trưa 7-5, Chen đến cửa hàng điện thoại Bình Minh (167 Láng Hạ) hỏi mua năm điện thoại di động iphone với tổng số tiền hơn 85 triệu đồng và trả tiền bằng thẻ thanh toán quốc tế (thẻ này khi quẹt lên máy sẽ in ra hóa đơn thanh toán). Trong khi chờ giao hàng, đại diện Ngân hàng Sacombank đã kịp báo cho cửa hàng biết thẻ thanh toán của Chen là thẻ giả, số tài khoản và số thẻ không khớp nhau. Thấy bị lộ, Chen lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng phối hợp với lực lượng công an đã kịp đuổi bắt được Chen. Khám người Chen, công an còn thu được 14 thẻ thanh toán quốc tế giả các loại, hai hộ chiếu (một hộ chiếu thật mang tên Chen và một hộ chiếu giả mang tên Holanpit, quốc tịch Trung Quốc).

Theo lời khai ban đầu, các thẻ thanh toán quốc tế rởm trên do một người tại Malaysia đưa và yêu cầu Chen nhập cảnh vào Việt Nam để mua hàng bằng thẻ tín dụng giả với mệnh giá lớn. Sau đó, Chen sẽ đem hàng đi bán và đem tiền về Malaysia để chia đôi. Cheng còn khai nhận trước đó vào chiều ngày 6-5, Chen đã đến cửa hàng trên mua hai chiếc iphone với giá 35 triệu đồng, sau đó mang ra cửa hàng khác bán được 700 USD.

THANH TÚ