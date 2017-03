Ngày 8-11, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14B), Bộ Công an vừa phối hợp với PC14 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ Ryou Jong Bum, nghi can phạm tội sang VN trốn lệnh truy nã của cảnh sát Hàn Quốc.

Theo điều tra, sau khi bị truy nã ở Hàn Quốc, Ryou Jong Bum đã nhập cảnh VN, rồi trốn xuống TP Vũng Tàu. Sau khi bị bắt, Ryou Jong Bum đã bị C14B di lý vào TPHCM làm thủ tục dẫn độ về Hàn Quốc. Theo Ng. Bích (NLĐ)