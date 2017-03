Bắt một người Trung Quốc bị truy nã chạy qua Việt Nam

Bình phạm tội mua bán trái phép 760 g heroin đang bị Công an Đông Hưng truy nã, trốn sang Việt Nam.

Sáng 8-11, Công an TP Móng Cái nhận được thông tin của Công an Đông Hưng là Bình đã xuất cảnh trái phép qua cửa khẩu Móng Cái. Công an TP Móng Cái đã huy động lực lượng truy bắt khi Bình đang trên đường ra Bến xe khách Móng Cái.

