Bắt một người vá xe dạo nghi là “đinh tặc”

Qua đó, phát hiện ngoài đồ vá xe còn có kéo cắt đinh và một số đinh bốn cạnh. Chiều cùng ngày, Công an phường Bình Thọ đã tiến hành kiểm tra nhà Tuấn. Vụ việc đang được công an phường này chuyển lên Công an quận Thủ Đức để tiếp tục làm rõ. Trước đó có một doanh nghiệp ở TP.HCM hứa sẽ trao thưởng 10 triệu đồng cho người bắt được “đinh tặc”.

Sau một số tai nạn giao thông nghi ngờ do cán phải đinh, mới đây Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã xác định được một trường hợp tai nạn chết người do cán đinh. Đó là vụ tai nạn xảy ra ngày 4-7-2010 làm anh Trần Văn Thảo (quê Phú Thọ) chết tại chỗ. Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện trong vỏ sau xe máy nạn nhân có hai cây đinh loại ba phân. Đây là loại đinh mà các xe hút đinh của Quận đoàn Thủ Đức (TP.HCM) thu được rất nhiều trên quốc lộ thời gian qua.

P.ĐIỀN - PL