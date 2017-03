Bắt một thanh niên nổ súng bắn cảnh sát

Trước đó, trên quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Bắc Sơn, tổ tuần tra cảnh sát cơ động (Công an TP Hải Phòng) phát hiện Tân chạy xe máy tốc độ cao không đội mũ bảo hiểm nên đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Tân lại có hành vi chống đối, kiên quyết không xuất trình giấy tờ. Sau một hồi giằng co, Tân rút súng ngắn bắn hai phát về phía công an rồi vứt xe bỏ chạy. Tổ tuần tra đã truy đuổi, bắt giữ được Tân cùng khẩu súng giao cho Công an huyện An Dương xử lý.

K.LINH