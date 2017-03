Bắt một vụ vận chuyển pháo lớn

15 giờ, ngày 6-12, tại khu vực Cao Sơn, phường Cẩm Sơn (Cẩm Phả), Phòng CSĐT tội phạm về TTQL kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an phường Cẩm Sơn (Cẩm Phả) bắt quả tang xe ôtô BKS 30T-4180, do Phạm Văn Thắng (SN 1971), trú tại thị trấn Tiên Yên điều khiển, vận chuyển trái phép 188 kg pháo hoa nổ do Trung Quốc sản xuất.

Cùng đi với Phạm Văn Thắng còn có Đỗ Thị Châm (SN 1980) trú tại phường Mỗ Lao, Hà Đông (TP Hà Nội). Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận: Chở thuê số pháo trên cho một người từ Móng Cái về TX Cẩm Phả.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Tuấn Anh (ANTĐ)