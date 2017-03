Bắt năm nghi can hiếp dâm tập thể

(PL)- Ngày 28-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chơn Thành, Bình Phước cho biết đã bắt khẩn cấp năm nghi can trong vụ hiếp dâm tập thể. Các nghi can cùng ngụ xã Minh Long, Chơn Thành.

Tối 5-8, Vũ Việt Nhân cùng bảy người nhậu và hát karaoke cho đến 4 giờ ngày 6-8. Sau đó, cả năm bàn với nhau tổ chức hiếp dâm em LTPT (15 tuổi, nhân viên quán karaoke). Lúc này em T. được một người bạn chở về nhà bằng xe máy, khi đang đi thì bị Nhân chặn lại với lý do phải chở em T. quay lại quán để giải quyết vài việc. Tưởng thật nên bạn T. để Nhân chở em T. đi. Tuy nhiên, Nhân không chở T. quay lại quán mà chở thẳng đến một lô cao su ở ấp 1 (xã Minh Long, huyện Chơn Thành) để cùng đồng bọn khống chế em T. thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi gây án, nhóm này thả T. ra và T. đến công an tố cáo vụ việc. H.NHI