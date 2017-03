Bắt năm người liên quan đến vụ sát hại voi rừng

Nguyễn Minh Đức, Đỗ Tuấn Vũ (cùng ngụ Lâm Đồng) về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Ngọc (TP.HCM) về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất nổ.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã lập chuyên án điều tra vụ án giết voi rừng vào ngày 23-11-2011 tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú (huyện Định Quán). Qua điều tra, công an đã thu giữ của Minh và Đức một khẩu súng AR15, một băng đạn, một ống giảm thanh và 40 viên đạn. Các đối tượng khai mang súng vào Phân trường 3, Công ty Lâm nghiệp La Ngà để săn voi và thú rừng. Tiếp tục khám xét, lực lượng chức năng đã thu thêm hai khẩu súng tự chế, một khẩu súng hơi cùng nhiều đạn. Công an cũng xác định Hoàng và Minh đã mua của Ngọc các loại súng thể thao để săn thú rừng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ mối liên quan của nhóm này với vụ án giết voi ở Tân Phú.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã khen thưởng đột xuất 16 triệu đồng cho hai tập thể và hai cá nhân công an tỉnh vì thành tích xuất sắc trong điều tra, bắt giữ các đối tượng săn bắn voi và thú rừng.

N.ĐỨC