Bắt năm người lưu hành tiền giả

(PL)- Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an TP Hải Phòng phát hiện một vụ vận chuyển, lưu hành 450 triệu đồng tiền giả và bắt giữ năm người.

Trước đó, Lê Thị Hương (quê Bắc Ninh, hiện sống tại Quảng Đông, Trung Quốc) và Ngô Thị Mai (ngụ Hưng Yên) bị bắt khi đang giao nhận tiền giả. Theo khai nhận của Hương, từ tháng 9 đến tháng 12-2011, Hương đã ba lần nhận tiền giả 170 triệu đồng từ nước ngoài đưa về cho Mai tiêu thụ. Cứ 100 triệu đồng tiền giả, được trả 20 triệu đồng tiền thật. Công an TP Hải Phòng cũng đã bắt Đặng Văn Thắng, Trần Thị Mão, Đặng Thị Hoài (đều ngụ Hải Phòng) về hành vi vận chuyển, lưu hành tiền giả với số tiền tang vật trên 280 triệu đồng. Qua điều tra cho thấy Hương là đồng phạm với Mão và Thắng. NGỌC PHONG