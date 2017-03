Bắt năm người trong đường dây thi thuê tiếng Hàn tại Hà Nội

Trần Quang Linh (trưởng phòng Học sinh-Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề GTVT Trung ương 1); Đỗ Lê Hoàng (trưởng phòng Kế toán Trung tâm Lao động ngoài nước) và Lê Hồng Thao (Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Kinh Bắc); Đỗ Thái Sơn (phó giám đốc) và Phạm Duy Tân (giáo viên tiếng Hàn thuộc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới đường bộ) cùng về hành vi giả mạo chức vụ, cấp bậc, chiếm đoạt đề thi tiếng Hàn Quốc tại địa điểm thi Đại học Sư phạm Hà Nội.

Ngày 25-4, Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) tổ chức đợt kiểm tra, sát hạch tiếng Hàn dành cho những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Tại đây, công an bắt quả tang Phạm Duy Tân đang xem lén đề thi. Công an đã thu thẻ giám sát thi, điện thoại và 1.700 USD của Tân. Khám xét nơi ở của Tân, công an thu thêm 226 triệu đồng. Tân khai nhận số tiền trên là của một số thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch tiếng Hàn đưa cho mình để được nhận đáp án thi.

Qua điều tra, từ cuối tháng 3-2010, Tân đã gặp phó giám đốc Sơn trao đổi về việc thi tiếng Hàn và bàn cách thức lấy đề. Theo đó, Sơn chịu trách nhiệm cung cấp thẻ cho Tân để vào phòng thi lấy đề mang ra ngoài. Sáng 25-4, Sơn đưa cho Tân thẻ giám sát để Tân đóng giả cán bộ giám sát, lấy được bốn đề mang về một địa chỉ tại Cầu Giấy để một số giáo viên tiếng Hàn giải đề.

Sau đó, đáp án qua tin nhắn được những người trong nhóm nhắn đến các thí sinh. Có 26 thí sinh đã nhận đáp án qua tin nhắn. Đến giờ thi buổi chiều, Tân tiếp tục vào trộm đề thì bị phát hiện và bắt giữ.

Ngoài ra, trong vụ này Sơn đã nhận 200 triệu đồng từ tiền cung cấp đáp án, Tân nhận 130 triệu đồng từ các thí sinh và người quen của các thí sinh. Hiện cơ quan công an đã thu giữ số tiền tang vật trên.

THANH TÚ