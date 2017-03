Bắt nghi can 16 tuổi giết tài xế taxi

(PL)- Sáng 10-8, Phòng CSĐT tội phạm trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an huyện Quỳnh Lưu đã vào rừng bắt khẩn cấp Phan Văn Quang, nghi can giết chết anh Nguyễn Văn Lạng, tài xế taxi.

Quang khai đầu tháng 8-2012, Quang mang điện thoại cũ đến bán cho anh Lạng và anh Lạng trả giá 20.000 đồng. Quang cho rằng anh Lạng trả giá rẻ nên lao vào đánh anh rồi ra về. Đêm 6-8, Quang gọi thuê xe taxi của anh Lạng chở đến địa phận xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu). Tại đây, Quang dùng liềm cắt cổ anh Lạng, anh Lạng tri hô, được người dân chạy đến đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến trạm xá. Sau khi gây án, Quang vào khu rừng Quỳnh Châu lẩn trốn. Tính đến ngày gây án, Quang chưa đủ 16 tuổi. ĐẮC LAM