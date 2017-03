Bắt nghi can đánh chết người tại BV

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Ban giám đốc BV Triều An cho biết: “Bảo vệ của BV đã làm đúng phận sự, khi không thể tự can ngăn được, ngay lập tức họ gọi báo công an đến xử lý. Bảo vệ BV không được trang bị vũ khí gì để phòng vệ. Sau khi xảy ra án, bảo vệ đã tích cực hợp tác với công an điều tra truy tìm nhóm người hành hung anh Diên”.