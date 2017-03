Bắt nghi can đánh người, phát hiện trộm

(PL)- Ngày 21-12, Thượng tá Nguyễn Thanh Nhanh, Trưởng Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cho biết công an đã bắt khẩn cấp Trần Văn Bình (ngụ thị trấn Dương Đông), là nghi can tham gia đánh ông Nguyễn Văn Hùng (61 tuổi, cựu chiến binh ở ấp Khu Tượng, xã Cửa Dương).

Hai đồng phạm của Bình là Trần Văn Tân và Nguyễn Ngọc Thanh đã bỏ trốn. Đêm 12-12, Tân vào nhà ông Nguyễn Văn Mỹ để trộm thì bị ông Hùng phát hiện tri hô. Trưa hôm sau (13-12), Tân cùng với Bình và Thanh tìm đến nhà ông Hùng để trả thù. Cả ba xông vào đánh khiến ông Hùng phải nhập viện. Sức khỏe ông Hùng hiện hồi phục và Công an huyện Phú Quốc đang đề nghị Công an tỉnh Kiên Giang có hình thức biểu dương tinh thần tích cực phòng, chống tội phạm của ông Nguyễn Văn Hùng. VĨNH SƠN