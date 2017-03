Bắt nghi can đầu độc một gia đình bằng thuốc chuột

Ngày 26-9, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nghiêm (sinh năm 1969, ngụ xã Văn Bình, huyện Thường Tín) về tội giết người. Đây là nghi can số 1 trong vụ một gia đình ở xã Văn Bình nhiều lần bị đầu độc bằng thuốc chuột.

Khoảng 13 giờ 30 ngày 15-8-2009, gia đình chị Nguyễn Thị P. (xã Văn Bình), hàng xóm của bà Nghiêm, qua camera đã phát hiện bà Nghiêm lẻn vào khu nhà bếp của gia đình lén bỏ thứ gì đó vào bát canh, nước uống. Lập tức con trai chị P. đã gọi cha mẹ và bắt giữ bà Nghiêm. Khi bị vợ chồng chị P. gặng hỏi, bà Nghiêm tìm cách vứt 1 lọ nhỏ ra nền nhà, trong lọ có chứa dung dịch. Trong khi Công an xã Văn Bình lập biên bản sự việc trên thì có một số đối tượng kéo đến cản trở và đưa bà Nghiêm về nhà. Theo tường trình của gia đình chị P., từ tháng 7-2009, nhiều người trong gia đình chị thi thoảng lại bị đau bụng dữ dội và từng phải đi bệnh viện cấp cứu. Các bác sỹ chẩn đoán nguyên nhân do ngộ độc. Tuy nhiên, chất gây ngộ độc là gì thì chị P. và người nhà không biết được. Một lần nhà có khách đến chơi, vị khách này nhận ra trong nước trà mà chồng chị P. pha có lẫn tạp chất màu đen. Người khách này cùng chồng chị P. tìm cách lấy tạp chất ra và hốt hoảng nhận thấy đó chính là thuốc chuột. Nghi ngờ có kẻ xấu rắp tâm đầu độc nhà mình, vợ chồng chị P. đã cài hệ thống camera giám sát ở một số khu vực trong nhà, trong đó có gian bếp. Đến ngày 15-8, nghi can Nguyễn Thị Nghiêm lộ diện. Công an huyện Thường Tín đã triệu tập bà Nghiêm đến làm việc đồng thời thu giữ, gửi giám định một số mẫu nước uống, bát canh lấy từ nhà chị P.. Kết quả giám định cho thấy những mẫu vật thu giữ đều bị “tẩm” thuốc diệt chuột loại nhôm Phosphide. Đây là chất độc thuộc nhóm I, rất nguy hiểm đối với người và động vật. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, hiện toàn bộ hồ sơ đã được Công an huyện Thường Tín bàn giao đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội xử lý theo thẩm quyền. Theo M.HÀ (ANTĐ)