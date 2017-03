Bắt nghi can giết chủ quán nước, cướp tài sản

Hùng được xác định là nghi can đã giết hại và cướp tài sản của bà Nguyễn Thị Đẹp (tạm trú xã Hòa Long, thị xã Bà Rịa) vào ngày 27-5 vừa qua.

Theo điều tra ban đầu, bà Đẹp thuê phòng trọ ở một mình và làm nghề tẩm quất massage, mở quán nước. Hùng là khách quen và có quan hệ thân thiết với bà Đẹp. Ngày 27-5, Hùng có ý định trộm tài sản của bà Đẹp nên xin ngủ lại phòng trọ của bà. Đến rạng sáng hôm sau, Hùng ra tay trộm tài sản nhưng bị bà Đẹp phát hiện. Lập tức, Hùng dùng dao chém bà Đẹp nhiều nhát dẫn tới tử vong. Gây án xong, Hùng lấy một số tài sản cùng chiếc xe máy của bà Đẹp mang đi tiêu thụ. Sau khi án mạng xảy ra, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định nghi can chính là Hùng. Ngày 2-6, các trinh sát phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Hùng đang lẩn trốn. Bước đầu, Hùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tặng bằng khen, thưởng “nóng” 10 triệu đồng cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội do thành tích khám phá nhanh vụ án, bắt được thủ phạm.

TRÙNG KHÁNH