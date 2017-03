Bắt nghi can giết chủ tàu, cướp tài sản

Theo hồ sơ, rạng sáng 16-7-2007, Âu đột nhập vào nhà chị Nguyễn Hồng Thanh (phường 3, TP Vũng Tàu) rồi dùng dao đâm chết chị Thanh để cướp tiền, vàng và một xe gắn máy rồi bỏ trốn.

Cơ quan điều tra Công an Bà Rịa-Vũng Tàu xác định Âu là thuyền viên trên tàu cá do chị Thanh làm chủ. Tối 15-7-2007, chị Thanh mang tiền xuống tàu trả lương cho các thuyền viên, riêng Âu do đã ứng trước tiền nhiều hơn tiền lương nên không được trả lương. Tuy nhiên, Âu oán thù ra tay sát hại chị Thanh.

Sau khi gây án, Âu vào TP.HCM nhờ người quen đem xe cướp tiêu thụ để lấy tiền nhưng bị công an phát hiện.

Âu quay ra Hòa Phú, Tuy Phong (Bình Thuận) lẩn trốn, thay đổi tên họ xin làm thuyền viên cho nhiều chủ tàu đánh cá ở khu vực này. Sau đó Âu lấy vợ, sinh con. Ngày 20-10 khi Âu đến Phan Thiết để thăm con bị bệnh thì bị PC52 Công an Bình Thuận bắt giữ.

PHƯƠNG NAM