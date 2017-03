Bắt nghi can giết hai mẹ con, đốt nhà

Đại tá Phan Hữu Chương, Trưởng Công an huyện Tuy Phước, cho biết Nguyễn Văn Lợi là nghi can giết chết bà Đỗ Thị Thìn (thôn Kỳ Sơn) và con gái bà Thìn là Trương Ngọc Đoan Trâm (sáu tuổi), sau đó tưới xăng, phóng lửa đốt nhà bà Thìn để tạo hiện trường giả vào đêm 14-1. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện trên người mẹ con bà Thìn có nhiều thương tích trước khi bị thiêu cháy. Hiện cơ quan công an đang làm rõ động cơ giết người của Nguyễn Văn Lợi.

T.LỘC - U.THU