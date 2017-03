Bắt nghi can sát hại bảo vệ trường tiểu học

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 18-9, Đội điều tra truy xét trọng án thuộc Phòng PC45 - Công an TP.HCM xác nhận đã phối hợp Công an quận Bình Tân bắt giữ được nghi can gây án là Châu Quang Đồng (tự Hùng, 22 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa A). Bước đầu, Đồng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đồng khai rạng sáng 2-8, sau một đêm thức trắng cày game trong túi Đồng chỉ có 10.000 đồng nhưng Đồng muốn tiếp tục chơi game nên nảy sinh ý định trộm cắp để kiếm tiền. Đi ngang qua Trường Tiểu học Bình Long thấy vắng vẻ nên Đồng nhặt cục đá xanh ven đường rồi leo tường vào trường học.

Đến phòng bảo vệ của trường, thấy ông Nguyễn Văn Tấn (bảo vệ) đang nằm ngủ say, để ĐTDĐ ở ngay gần đầu nên Đồng lẻn đến lấy trộm. Bất ngờ ông Tấn thức giấc. Đồng liền bịt miệng, dùng cục đá đập liên tiếp vào sau gáy và mặt ông cho đến khi ông tử vong tại chỗ. Đồng lục túi quần áo của nạn nhân lấy 400.000 đồng và một ĐTDĐ.

Chiều 17-9, công an đã truy xét, bắt giữ được Đồng và đang mở rộng điều tra vụ án.

HOÀNG TUYẾT