Bắt nghi phạm cài bom làm nổ xe máy ở Bắc Ninh

Ngày 14-12, Công an tỉnh Bắc Ninh đã họp báo công bố kết quả điều tra vụ án cài thuốc nổ vào xe máy làm chết người. Trước đó, ngày 13-1, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi) về hành vi giết người.

Chỉ để trả thù vặt

Theo Đại tá Nguyễn Văn Vinh, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, thủ đoạn giết người của Tiềm rất tinh vi, xảo quyệt nên cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra vụ án.

Sau khi vụ nổ xảy ra, cơ quan công an phát hiện hai mảnh kíp nổ nhưng để đảm bảo bí mật, phía công an đã tuyên bố loại trừ nguyên nhân có thuốc nổ. Ngày 21-12-2011, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an kết luận hiện trường vụ án có dấu hiệu hình sự. Ngay sau đó, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án.

Theo cơ quan điều tra, Tiềm (ngụ thôn Kiên Đào, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, Hải Dương) là em rể của chồng nạn nhân Nguyễn Thị Quỳnh. Năm 2010, vợ chồng Tiềm dọn về căn nhà sát với gia đình chị Quỳnh.

Tại cơ quan điều tra, Tiềm khai do mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày nên đêm 30-11-2011, Tiềm cài thuốc nổ TNT vào chiếc xe máy Honda Super Dream của chị Quỳnh để ở nhà ngang nơi vợ chồng Tiềm ở. Dây kích nổ được Tiềm luồn vào phía đèn sau xe. Sáng hôm sau, chị Quỳnh lấy xe chở con ra ngoài. Khi đạp thắng, điện chập thì chiếc xe phát nổ khiến chị Quỳnh (đang mang thai ba tháng) tử vong tại bệnh viện. Con gái chị là cháu Nguyễn Khánh Vân (bốn tuổi) bị bỏng nặng, đa chấn thương và đã qua đời vào ngày 13-12.

Nguyễn Đức Tiềm tại cơ quan công an.

Đã từng đặt bom giết người

Điều tra mở rộng, Tiềm khai nhận đã gây ra một vụ án khác với thủ đoạn tương tự. Do nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với anh Lê Đức Trung (làm việc tại Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch, là bạn thân của Tiềm) nên Tiềm đã cài thuốc nổ vào xe máy của anh Trung. Ngày 18-6-2010, khi anh Trung lấy xe ở nhà máy về nhà thì xe phát nổ khiến anh bị cụt chân trái.

Theo Đại tá Nguyễn Đăng Lợi, Giám đốc Công an tỉnh, mặc dù hai gia đình sống độc lập nhưng ở chung nhà, chung sân nên thường có điều qua tiếng lại và đã tích tụ một thời gian dài. Đây là nguyên nhân chính gây nên vụ án.

Về nguồn gốc thuốc nổ và cách thức chi tiết cài đặt vào xe máy, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời tiếp tục xem xét khả năng liệu Tiềm còn có đồng phạm hay không.

Trao đổi với phóng viên, người nhà nạn nhân cho biết Tiềm đã có hai con. Bình thường Tiềm rất ít nói và nhút nhát nên khi hay tin Tiềm chính là nghi phạm gây ra vụ án kinh hoàng trên, cả gia đình đều bàng hoàng.

THANH LƯU