Bắt nghi phạm chém người bắt cướp

Đêm 27-6, trinh sát Công an thị xã Dĩ An truy tìm và phát hiện Vũ Đức Tuấn (34 tuổi, quê Nghệ An) đang ở phường Linh Tây, quận Thủ Đức và đã bắt giữ để làm rõ hành vi chém anh Nguyễn Tăng Tiên rạng sáng 27-6. Cơ quan điều tra cũng đang truy bắt đồng phạm của Tuấn.

Điều tra vụ chém người và vụ trộm xe

Sáng 28-6, Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đã đến BV quận Thủ Đức thăm anh Tiên. Ông Thao đã động viên anh Tiên, ghi nhận những thành tích bắt tội phạm trong thời gian qua của anh và trao số tiền 3 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình anh Tiên.

Ban giám đốc BV quận Thủ Đức cho biết sẽ điều trị miễn phí hoàn toàn cho anh. Các bác sĩ đã mổ vết thương nối gân tay, đùi. hiện anh Tiên đã tỉnh táo và có thể cung cấp chứng cứ vụ việc liên quan tới băng Tuấn chó cho phía cơ quan điều tra Công an thị xã Dĩ An.

Theo Thượng tá Thao, cùng với việc bắt giữ Tuấn, công an cũng đang chỉ đạo cơ quan điều tra truy bắt các đối tượng đồng phạm trong vụ chém anh Tiên. Công an cũng đang điều tra các nghi can trong băng nhóm trộm xe mà ngày 25-6 Công an thị xã Dĩ An thả về. “Nếu đủ chứng cứ, chúng tôi sẽ cho bắt lại các đối tượng để xử lý theo pháp luật quy định” - ông Thao nói.

Anh Tiên đã tỉnh táo sau khi mổ nối gân tay, chân. Ảnh: VB

Chém vì “dàn xếp” không được

Theo anh Tiên, những người trong phòng trọ có các biển số, giấy tờ xe, đoản khóa xe và những người chém anh có liên quan với nhau.

Anh Nguyễn Tăng Trọng (em anh Tiên) kể: Chiều 24-6, khi anh đang ngồi uống cà phê tại khu vực cầu vượt Sóng Thần thì Bùi Ngọc Hùng (23 tuổi, quê Quảng Bình) chở một người tên Hào đến đâm anh từ phía sau rồi bỏ chạy. Vì anh mặc áo gió khá dày nên chỉ bị thương nhẹ. Vài giờ sau, anh trở lại quán cà phê thì thấy Hùng nên yêu cầu gọi Hào tới trả lời tại sao lại đâm anh. Sau đó, Hùng gọi cho Tuấn “chó”. Tuấn “chó” đến nói sẽ đưa Hào tới xin lỗi anh Trọng.

Hùng cũng có mặt tại nhà trọ kêu công an kiểm tra, phát hiện hàng loạt biển số, giấy tờ xe, đoản khóa…

Trước đó, tối 24-6, anh Tiên phát hiện Lê Thị L. nhận xe của đối tượng trộm xe nên báo công an kiểm tra. Ít phút sau, khi công an kiểm tra xe của L., Tuấn “chó” xuất hiện, hỏi anh Tiên về vụ việc này và hẹn gặp anh Tiên “thương lượng” nhưng bị anh Tiên từ chối.

Theo anh Tiên, các vụ việc trên đều có sự liên can của Tuấn “chó” và Tuấn có mối quan hệ với sáu người được công an thả về đêm 25-6. Vì không thương lượng được và bị ngáng đường “làm ăn” nên Tuấn “chó” và đàn em truy sát anh Tiên rạng sáng 27-6.

Chân dung nghi phạm chém người

Theo hồ sơ lưu tại công an, Vũ Đức Tuấn (34 tuổi; quê Tân Kỳ, Nghệ An), tức Tuấn “chó” từng bị Công an phường An Bình xử lý hành chính vì sử dụng phương tiện người khác không sang tên. Tuấn chó tạm trú tại khu phố Bình Đường 2 (An Bình), sau đó về trú tại phường Linh Tây, quận Thủ Đức.

Vũ Đức Tuấn tức Tuấn “chó”. (Ảnh do công an cung cấp)

Theo nhóm thanh niên tình nguyện bắt tội phạm phường An Bình, Tuấn “chó” thường sống trong các khách sạn tại khu vực giáp ranh để chỉ đạo đám đàn em.

Anh Tiên cho biết có thời điểm Tuấn “chó” tập hợp hơn 100 đối tượng đầu trộm đuôi cướp dưới trướng. Năm 2008, 2009, băng nhóm này hoạt động rầm rộ trên địa bàn các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Sang năm 2010, đàn em của băng Tuấn “chó” sa lưới pháp luật nhiều, phần vì lực lượng công an, phần vì các CLB phòng chống tội phạm tại tỉnh Bình Dương phát triển. Trên địa bàn “lãnh địa” là khu vực xã An Bình (Dĩ An), “lính” của Tuấn “chó” lần lượt bị bắt do nhóm thanh niên tình nguyện tại đây phối hợp với công an liên tục trấn áp khiến đàn em dưới trướng tan rã, Tuấn “chó” ẩn mình, ít xuất hiện.

Đến thời điểm năm 2011, Tuấn “chó” tập hợp đàn em hoạt động rầm rộ trở lại...

Gần đây, Tuấn “chó” chuyên bảo kê cho hoạt động trộm cắp và tiêu thụ xe gian. Tuấn “chó” từng tuyên bố: Nếu ai trộm xe, bán xe gian mà bị công an bắt thì y đều... “chạy” được! (?).

VÕ BÁ