Bắt ngư dân tự chế mìn đánh cá cơm

Theo điều tra ban đầu, lúc 2 giờ 30 ngày 4-7, tại khu vực gần cửa biển Lộc An, huyện Xuyên Mộc, bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với Trạm thanh tra thủy sản Lộc An tiến hành kiểm tra tàu cá của Bá. Qua đó, phát hiện và thu giữ 16 quả mìn tự tạo. Bước đầu Bá khai nhận là mìn do Bá mua thuốc nổ về rồi tự chế lại để đánh bắt cá cơm.

Theo bộ đội biên phòng tỉnh, dù cơ quan chức năng đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết nhưng một số chủ tàu ở khu vực Trại Nhái và Hải Đăng (phường 11và 12, TP Vũng Tàu) vẫn sử dụng thuốc nổ để đánh bắt cá cơm trên biển. Do đó, cơ quan chức năng đã có kế hoạch tăng cường kiểm tra tại khu vực trên.

XUÂN HỒNG