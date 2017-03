Bắt người đòi nợ 11 tỉ đồng

Bước đầu, cơ quan công an đã bắt giữ bảy nghi can để làm rõ. Do trước đây Nguyễn Diệu Linh (chủ khách sạn Thái Bình Dương ) có vay của Nguyễn Văn Tuấn (trú ở Sơn Tây) số tiền 11 tỉ đồng. Tuấn đòi nhiều lần nhưng Linh không trả nên Tuấn thuê các nghi can trên đòi nợ giùm. Ngày 17-12, bảy nghi can trên đến khách sạn, khống chế, giữ Linh tại phòng làm việc và yêu cầu Linh phải trả nợ.

Hay tin sự việc đổ bể, Tuấn đã bỏ trốn.

NGỌC PHONG