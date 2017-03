Bắt người mẹ trẻ giết con năm tháng tuổi

(PL)- Sáng 12-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị P. (17 tuổi, trú xã An Cư, huyện Tuy An) về tội giết người.

Năm 2010, P. làm nữ tiếp viên tại một quán karaoke ở TP Tuy Hòa. P. trót yêu và lỡ dại trao thân cho người tình dẫn đến mang thai. Sau khi sinh con vào tháng 5-2011 và tự đặt tên là D. Khi phát hiện người tình đã lừa mình và trốn chạy trách nhiệm, P. nghĩ tới chuyện giết đứa trẻ để trả thù rồi tự sát. Trưa 30-10, P. cố tình siết đầu cháu D. vào sát lồng ngực mình khi cho bú khiến đứa trẻ năm tháng tuổi ngạt thở dẫn đến tử vong. Phát hiện dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khai quật tử thi cháu D. để thu thập chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của P. Theo quy định pháp luật, cơ quan điều tra sẽ đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên cử luật sư cho bị can Nguyễn Thị P. từ giai đoạn điều tra. VIỆT TƯỜNG