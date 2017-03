Bắt người mua 200 triệu đồng tiền giả

Cơ quan đã tạm giữ Nguyễn Văn Thanh (41 tuổi, trú xã Bàn Giàn, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) về hành vi vận chuyển, tàng trữ tiền giả.

Trước đó, chiều 18-8, tại ấp Song Vĩnh, xã Tân Phước, huyện Tân Thành, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chủ trì phối hợp với Cục An ninh Tài chính Tiền tệ và Đầu tư (thuộc Tổng cục An ninh II - Bộ Công an) đã phát hiện và bắt quả tang Thanh đang tàng trữ gần 200 triệu đồng tiền Việt Nam giả. Trong đó có 976 tờ mệnh giá 200.000 đồng và năm tờ mệnh giá 100.000 đồng. Kiểm tra nơi ở của đối tượng này, cơ quan công an đã thu giữ một biển số xe máy làm giả và một số đồ vật liên quan.

Theo lời khai ban đầu của Thanh, số tiền giả này được Thanh mua từ Trung Quốc sau đó mang vào địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tiêu thụ. Tuy nhiên, ngay sau khi vừa đặt chân đến đây thì Thanh đã bị cơ quan công an bắt giữ. Đây là vụ án tàng trữ, vận chuyển tiền giả lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Được biết năm 2005, Thanh đã bị cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn xử phạt năm năm tù giam về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển tiền giả. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ.

TRÙNG KHÁNH