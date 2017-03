Bắt người theo biên bản khống

Trước đó, anh Hiền bị Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông (Tánh Linh) và Công an xã Đức Thuận bắt giữ vì tội hủy hoại rừng theo biên bản… tưởng tượng!

Sáng tác biên bản

Theo hồ sơ, chiều 6-6, anh Hiền cùng năm người khác chạy xe máy vào tiểu khu 356 Khu bảo tồn Núi Ông thuộc địa bàn xã Đức Thuận, huyện Tánh Linh thì bị lực lượng bảo vệ rừng tổ chức vây bắt. Thấy có người, tất cả đều bỏ xe chạy thoát, riêng anh Hiền bị bắt giữ. Sau đó nhóm bảo vệ rừng đưa sáu xe máy và anh Hiền về trụ sở lập biên bản về hành vi khai thác, vận chuyển gỗ căm xe trái phép.

Không đến hiện trường nơi nghi ngờ anh Hiền phá rừng nhưng tổ công tác Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông vẫn “sáng tác” ra hồ sơ, lý lịch gỗ bị triệt hạ. Theo biên bản, anh Hiền đã triệt hạ 34 cây gỗ căm xe với trữ lượng gỗ hơn 12 m3. Với khối lượng gỗ như thế, anh Hiền phải bị truy tố về tội hủy hoại rừng.

Sau khi lập biên bản, lý lịch gỗ kiểu sáng tác như thế, ông Trần Minh Tuấn - Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông ký công văn đề nghị Công an xã Đức Thuận nhận hồ sơ và “nghi phạm” Nguyễn Hữu Hiền. Công văn nhấn mạnh: “Đoàn kiểm tra đã phát hiện, bắt quả tang anh Hiền đang phá rừng trái phép với 34 cây căm xe bị triệt hạ tại tiểu khu 356”.

Nhận hồ sơ, công văn cùng nghi phạm, Công an xã Đức Thuận liền ra luôn một biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang. Tại công an xã, anh Hiền khai là vào tháng 5-2012, anh cùng một nhóm bạn chặt năm cây gỗ căm xe định vận chuyển ra khỏi rừng nhưng bị phát hiện. Đến ngày 6-6, cả nhóm tiếc của nên rủ nhau vào rừng để vận chuyển gỗ. Đang trên đường đi thì anh bị bắt.

Thả người vì làm sai

Sau khi anh Hiền bị tạm giữ hình sự ba ngày, Công an xã Đức Thuận đã chuyển giao “nghi phạm” và hồ sơ để cơ quan điều tra Công an huyện Tánh Linh xử lý theo thẩm quyền.

Lúc này công an huyện phát hiện có quá nhiều mâu thuẫn trong lời khai, biên bản nên mời tổ bảo vệ rừng đến làm việc. Ông Văn Viết Tiến, cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, thừa nhận với công an huyện: Tại thời điểm bắt giữ, anh Hiền đang đi xe máy chứ không phải đang triệt hạ gỗ. Về hồ sơ và lý lịch 34 cây căm xe, ông Tiến thừa nhận là chỉ ngồi tại trụ sở để lập hồ sơ nên không biết số gỗ trên ở đâu, có hay không.

Từ kết quả xác minh cộng với hồ sơ không chuẩn, Công an huyện Tánh Linh xác định: Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông đã lập hồ sơ khống, báo cáo sai sự thật về hành vi vi phạm của anh Hiền. Phía Công an xã Đức Thuận lập biên bản bắt người phạm tội quả tang trái pháp luật. Những sai phạm của hai đơn vị này đã gây khó khăn, phức tạp cho cơ quan điều tra trong quá trình điều tra làm rõ sự thật khách quan của vụ việc.

Công an huyện Tánh Linh đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý Khu bảo tồn Núi Ông tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ sai phạm của các cá nhân có liên quan, thông báo cho cơ quan điều tra biết. Riêng Công an xã Đức Thuận, cơ quan điều tra yêu cầu kiểm điểm về việc lập biên bản bắt người, báo cáo kết quả cho Công an huyện Tánh Linh.

PHƯƠNG NAM