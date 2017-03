Bắt nguyên giảng viên ĐH trốn hai lệnh truy nã

(PL)- Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Nghệ An bắt ThS Nguyễn Hữu Vinh (53 tuổi, nguyên giảng viên Trường ĐH Vinh, Nghệ An) là bị can trốn hai lệnh truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Vinh từng là giảng viên ngành lý luận văn học, năm 2009, ông bị Trường ĐH Vinh cho nghỉ việc vì chung sống với một nữ sinh có con chung. Ông Vinh rêu rao quen biết rộng, có thể đưa người ra nước ngoài làm việc và “chạy” việc, “chạy” dự án. Với thủ đoạn trên, ông Vinh lừa lấy hàng trăm triệu đồng của nhiều người rồi bỏ trốn. Đầu tháng 6-2012, Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã Nguyễn Hữu Vinh can tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tương tự, ông Vinh ra Thanh Hóa lừa một số người “chạy” dự án thi công đường xã Quảng Châu (Quảng Xương, Thanh Hóa) và dự án san lấp 2 triệu m3 đất tại mặt bằng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Khu công nghiệp Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) để lấy 700 triệu đồng rồi cao chạy xa bay. TÂM ĐẮC