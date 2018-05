Bắt nguyên hiệu trưởng tiểu học lạm thu ở Hải Phòng

Ngày 10-5, Công an TP Hải Phòng cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố, bắt tạm giam bà Lê Thị Thu Thủy (36 tuổi, trú phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng), nguyên hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương (huyện An Dương), về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.



Bà Lê Thị Thu Thủy bị khởi tố, bắt tạm giam do tổ chức thu phí trái quy định.

Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam và Thủy từ ngày 8-5. Trước đó, ngày 6-2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trường Tiểu học Đặng Cương.



Theo điều tra ban đầu, từ năm học 2015-2016 đến đầu năm học 2016-2017, bà Thủy với vai trò hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương đã tổ chức thu nhiều khoản đóng góp của cha mẹ học sinh mà chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Các khoản thu này không được nộp vào kho bạc mà tự chi các khoản chi trái mục đích, không đúng quy định, có dấu hiệu vụ lợi, gây thất thoát số tiền lớn.

Liên quan đến việc lạm thu, thu trái quy định xảy ra tại Trường Tiểu học Đặng Cương, trước đó, ngày 28-11-2017, UBND huyện An Dương đã có quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức hiệu trưởng đối với bà Lê Thị Thu Thủy. Sau đó, huyện này đã có quyết định điều chuyển bà Thủy về làm giáo viên tại Trường Tiểu học xã Nam Sơn (huyện An Dương).