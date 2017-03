Bắt nguyên phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hải Phòng

Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã làm việc với Công an TP Hải Phòng về việc công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Vũ Tiến Sơn, nguyên thượng tá, phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), về tội tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài.

Cùng ngày, Cơ quan ANĐT Bộ Công an thực hiện khám xét nơi ở (120 Ngô Gia Tự, quận Hải An, TP Hải Phòng) và nơi làm việc của ông Sơn. Ông Sơn nguyên là cán bộ thuộc đội săn bắt cướp (H88) của Công an TP Hải Phòng, được đánh giá cao về năng lực chuyên môn, là khắc tinh của giới tội phạm đất cảng. Ông được bổ nhiệm làm phó trưởng Phòng PC45 từ năm 2010.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã bắt ông Vũ Văn Sáu, trưởng Công an xã An Thọ (huyện An Lão), do liên quan đến việc làm giấy tờ giả để xin cấp CMND giả cho ông Đồng Xuân Phong, nguyên cán bộ Đội Điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan Hải Phòng, đang bị truy nã về tội buôn lậu. Công an xác định Đồng Xuân Phong chính là người tổ chức đưa ông Dương Chí Dũng, nguyên cục trưởng Cục Hàng hải (Bộ GTVT), bỏ trốn ra nước ngoài.

K.LINH