Bắt nguyên thiếu tá CSGT hiếp dâm nữ giám đốc

(PL)- Chiều 11-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam ông Ngô Tuấn Dũng (nguyên thiếu tá, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hải Dương, đã bị giáng cấp xuống đại úy, chuyển về Công an huyện Thanh Hà từ ngày 17-10) về tội hiếp dâm.

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với ông Dũng. Như đã thông tin, chiều 29-8, ông Dũng gọi điện thoại cho một nữ giám đốc DN là bà L. (ngụ huyện Kinh Môn, Hải Dương) nhờ đi xe ô tô sang thị trấn Mạo Khê (huyện Đông Triều, Quảng Ninh) để chở ông Dũng về đơn vị. Ông Dũng cầm lái xe ô tô, khi tới xã Thủy An, ông đã ghé vào sân nhà nghỉ HL rồi thực hiện hành vi cưỡng hiếp đối với bà L. ngay trên xe ô tô. Ngày 24-10, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi hiếp dâm của ông Dũng. K.LINH