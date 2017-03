Bắt nguyên trưởng phòng Tiếp dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

(PL)- Sáng 21-10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tuấn

(nguyên trưởng phòng Tiếp dân Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra đã thi hành lệnh khám xét nhà riêng ông Tuấn, thu giữ nhiều tài liệu. Theo thông tin ban đầu, từ năm 2007, trong quá trình làm trưởng phòng Tiếp dân, ông Tuấn đã phát tán tài liệu, tố cáo, xúc phạm các lãnh đạo từ trung ương đến địa phương. Năm 2009, ông Tuấn bị cách chức và khai trừ ra khỏi Đảng. Tuy nhiên, từ đó tới nay, ông Tuấn vẫn tiếp tục gửi nhiều đơn thư tố cáo mang nội dung kích động. Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lê Tôi Sủng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét các dấu hiệu vi phạm khác của ông Tuấn. KHÁNH LY