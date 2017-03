Bắt “nhà ngoại cảm” Nguyễn Thanh Thúy

(tức “cậu Thủy”, 54 tuổi) và vợ là Mẫn Thị Duyên (51 tuổi), đều trú tại Yên Phong (Bắc Ninh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Nguyễn Văn Kỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết lệnh bắt tạm giam được thực hiện tại nhà riêng ông Thúy ở thôn Trác Bút (thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh) với sự chứng kiến của VKSND tỉnh Quảng Trị, Công an tỉnh Bắc Ninh và đại diện Cơ quan An ninh Bộ Công an.

Từng bị loại khỏi ngành công an

Nguyễn Thanh Thúy từng là công an nhưng bị loại khỏi ngành vì lợi dụng chức vụ để lừa đảo. Sau khi ly dị người vợ đầu, năm 1995 Thúy chung sống với Mẫn Thị Duyên và cùng hành nghề cúng bái và tìm mồ mả. Năm 1996, Thúy và Duyên bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt. Thúy bị kết án 10 năm tù, Duyên 12 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Năm 2005, sau khi ra tù Thúy tiếp tục hành nghề tìm mồ mả với biệt danh tự xưng là “cậu Thủy”.





“Nhà ngoại cảm” Nguyễn Thanh Thúy (đeo kính đen, đứng) đang thực hiện hành vi lừa đảo của mình. Ảnh: V.LONG

Một thời gian, Nguyễn Thanh Thúy có tiếng và là người có cách hành xử như dân “anh chị”. Năm 2012 và đầu 2013, nhiều gia đình đã tìm đến gặp “cậu Thủy” ở Yên Phong (Bắc Ninh) đưa một số tiền cho “cậu Thủy” để nhờ đi tìm thân nhân liệt sĩ cho gia đình. Nhưng sau thời gian dài, “cậu Thủy” và vợ vẫn không chịu thực hiện lời hứa của mình. Ngoài ra, “cậu Thủy” còn dùng những lời lẽ hăm dọa đầy thách thức: “Muốn kiện thì cứ kiện, vợ chồng tôi đi tù chín, 10 năm về rồi, giờ chả sợ gì” - ông NHC, một người dân ở Bắc Ninh từng nhờ Thúy cất bốc hài cốt người thân, nhớ lại.

“Nhà ngoại cảm” Nguyễn Thanh Thúy từng phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam thực hiện cất bốc 150 hài cốt liệt sĩ ở các tỉnh Đắk Lắk, Bình Phước với phí bồi dưỡng cho “nhà ngoại cảm” từ 80 triệu đến 180 triệu đồng/mộ. Toàn bộ số hài cốt được cất bốc trên đều được cho là do Thúy dàn xếp từ trước...

Dàn xếp từ trước

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sau khi cho đàn em của mình dàn xếp địa điểm cất bốc, ngày 27-5 dưới sự chỉ đạo của Thúy đã diễn ra buổi cất bốc chín bộ hài cốt liệt sĩ tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai (Gio Linh, Quảng Trị). Tại đây, Thúy đã cho một người thân của mình “nhập vong” và tiến hành theo kịch bản đã định sẵn. Tuy nhiên, quá trình cất bốc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phát hiện nơi được chỉ định đào (hình chữ nhật, chiều ngang 0,6 m, dài 1,8 m) thì đất tơi xốp, đào được bằng tay. Ngoài diện tích này đất rất cứng, phải dùng cuốc, xẻng. Đáng chú ý, khi đào sâu chừng 60 cm thì phát hiện một số lá cây tràm còn xanh, nhiều rễ cây bị chặt đứt từ trước. Đào sâu cỡ 80 cm, phát hiện ba bình bi đông Trung Quốc bị méo, còn mới, không có nắp, trên ba thân bình khắc tên ba liệt sĩ, dấu khắc còn sắc và mới. Riêng phần xương được tìm thấy không có một rễ cây bám vào theo quy luật tự nhiên. Lớp đất đen ở dưới hố này cũng không phải là lớp đất nguyên thủy mà là lớp đất sét được mang từ nơi khác đến.

Thời điểm đó, có mặt tại hiện trường Đại tá Trần Minh Thanh - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị khẳng định bãi đất được cho là có chín hài cốt liệt sĩ đã được chuẩn bị từ trước. “Nhà ngoại cảm” đã đưa các vật xương và di vật bộ đội vào. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho rằng không đủ cơ sở khẳng định đó là các hài cốt liệt sĩ.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho rằng trong ba hố khai quật chỉ xác định tên tuổi ba liệt sĩ (liệt sĩ Tạ Văn Tín, sinh năm 1946, hy sinh ngày 27-6-1969; liệt sĩ Nguyễn Như Hồ, hy sinh ngày 25-5-1968; liệt sĩ Hoàng Văn Thành, sinh năm 1942), trong đó liệt sĩ Tạ Văn Tín thuộc Sư đoàn 320. Tuy nhiên, theo hồ sơ lưu trữ tại cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị, liệt sĩ Tạ Văn Tín không thuộc Sư đoàn 320 mà thuộc Sư đoàn 304, hy sinh tại cao điểm 420 ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) năm 1969. Hơn nữa, người mất năm 1968 mà chôn cùng địa điểm với người mất năm 1969 là không hợp lý. _____________________________________ Trong ngày 28-10, Đại tá Trần Minh Thanh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, cho biết dù chưa có kết quả giám định ADN các bộ hài cốt được tìm thấy nhưng chắc chắn đó là các hài cốt giả. Hiện nay chưa công nhận trường hợp liệt sĩ nào được tìm thấy bởi ông Thúy.

VIẾT LONG