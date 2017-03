Bắt nhân viên buôn lậu hàng hiệu Gucci

Liên quan đến vụ buôn lậu hàng hiệu Gucci quy mô này, hiện PC46 đang mở rộng điều tra, truy xét những chân rết có liên quan, trong đó có Trần Anh Tuấn (là chủ cửa hàng). Tuấn đã chỉ đạo Đức thuê danh nghĩa Công ty TNHH TM&DV Nam Đế (trụ sở ở quận 3, TP.HCM) để nhập hàng về, rồi khai báo gian dối về nguồn gốc, giá trị thực nhằm mục đích trốn thuế.

Trước đó, Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 27-11-2012, cơ quan công an phát hiện, tạm giữ hơn 1.200 sản phẩm nhãn hiệu Gucci, D&G… Theo hồ sơ hải quan, lô hàng trên do Công ty Nam Đế nhập về, xuất xứ từ Trung Quốc, hồ sơ khai báo là 3,7-5,5 USD/sản phẩm và tổng thuế phải đóng là 27 triệu đồng. Công an đã mời chuyên gia từ Ý sang giám định, làm rõ đây là lô hàng hiệu thật 100%, khi nhập về Việt Nam được bán với giá từ vài ngàn đến vài chục ngàn USD/sản phẩm.

T.KHUÊ