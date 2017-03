Bắt nhóm bán xe “ảo”, lấy tiền thật

Phạm Văn Hưng, Nguyễn Quang Tuấn (Tuấn “khương”), Nguyễn Hữu Tuấn (Tuấn “tân”), Phạm Văn Hải, Bùi Văn Trà (cùng ngụ xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên) để điều tra hành vi lừa đảo.

Hưng được xác định là đối tượng đầu vụ chỉ đạo đàn em lên mạng chat rao bán xe giá rẻ nếu ai hỏi mua thì cho số điện thoại, hẹn gặp lấy tiền cọc rồi bỏ trốn.

Tháng 1-2011, Tuấn “khương” rao trên mạng “bán xe trốn thuế không giấy tờ hải quan”. Anh TQD (ngụ TP Hải Dương) đã chat với Tuấn để mua xe SH, xe Liberty. Hưng đóng vai chủ xe thỏa thuận giá hai xe là 65 triệu đồng và anh D. đặt cọc 30 triệu đồng. Nhận tiền cọc xong, Hưng điều Tuấn dẫn anh D. sang Hải Phòng lấy xe. Giữa đường, Tuấn bảo anh D. ngồi chờ ở quán nước rồi biến mất.

Tương tự, nhiều nạn nhân cũng bị nhóm Tuấn, Hưng lừa bán xe “ảo” như trên.

Sau khi được trình báo, Công an huyện Thủy Nguyên xác định nhóm đối tượng do Hưng cầm đầu và đã bắt khẩn cấp Hưng. Chiều 9-8, bốn đàn em của Hưng gồm Tuấn “khương”, Tuấn “tân”, Hải, Trà đã ra đầu thú. Bước đầu, công an xác định bằng thủ đoạn rao bán xe “ảo” trên mạng, nhóm Hưng đã lừa được năm vụ, chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng.

HUY HOÀNG