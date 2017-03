Bắt nhóm cưỡng đoạt tài sản công nhân

(PL)- Công an thị xã Thuận An, Bình Dương đã tạm giữ hình sự ba nghi can gồm Nguyễn Văn Thắng, Phạm Thế Tùng và Phạm Văn Duy để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, Thắng và Nguyễn Vi Chương (công nhân cùng công ty) mâu thuẫn và nhiều lần cãi nhau. Chiều 14-9, sau khi tan ca, Thắng gọi thêm hai người bạn (chưa rõ lai lịch) chặn đường đánh Chương khiến Chương bỏ chạy. Đến 20 giờ cùng ngày, Chương tìm đến phòng trọ của Thắng đánh trả thù. Hai ngày sau, Thắng lại tìm đến công ty Chương đuổi đánh Chương nhưng Chương bỏ chạy . Ngày 17-9, Thắng nhắn tin vào máy của bạn gái Chương bảo Chương muốn yên thân thì chung 5 triệu đồng. Bạn gái Chương đọc thấy tin nhắn thì hoảng sợ báo công an. Tối 18-9, Thắng nhắn tin đe dọa buộc Chương đưa tiền. Chương đồng ý và hẹn gặp Thắng tại quán cà phê ở phường Bình Hòa để giải quyết. Khi Thắng vừa nhận tiền từ tay Chương thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang. H.NHI