Bắt nhóm cướp tài sản của bạn “chat”

Đồng thời, Công an huyện An Dương ra lệnh truy nã hai bị can khác là Phạm Thu Trang và Vũ Phạm Thu (cùng ngụ quận Hồng Bàng).

Trước đó, Trang làm quen qua chat với LQT (ngụ quận Lê Chân). Sau đó, Trang bàn với Tuấn, Tú và Thu cưỡng đoạt tài sản của anh T. Trang đã nhắn tin hẹn anh T. tới chỗ vắng vẻ ở xã An Đồng (An Dương) để ba đồng bọn của Trang ập tới dùng dao và ống sắt khống chế lấy xe máy cùng điện thoại của anh T. rồi tẩu thoát.

H.HOÀNG