Được biết, đêm 2-3, công an kiểm tra nhà ông Nguyễn Văn Vinh tại khu phố 2 (thị trấn Võ Xu) và bắt quả tang một vụ đánh bài cào ăn tiền với tang vật khoảng 4 triệu đồng. Trong lúc công an đang lập biên bản, bất ngờ người nhà ông Vinh kéo cầu dao điện rồi dùng búa, gậy gộc tấn công lực lượng công an nhằm giải thoát các con bạc.

