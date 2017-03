Bắt nhóm đánh người, cướp tài sản

Chiều 19-8, ông T. (44 tuổi, ngụ quận 2) gặp gỡ Phú trên phà Cát Lái và xin số điện thoại của Phú. Sau đó, ông hẹn Phú đến quán cà phê Tứ Quý, phường Bình Trưng Đông, quận 2. Phú đi cùng Tâm và Minh đến. Trong lúc cà phê, ông T. rủ nhóm Phú đến nơi vắng vẻ để tâm sự và kích dục cho ông. Nhóm Phú phát hiện ông có nhiều tiền. Trên đường về, nhóm Phú, Minh, Tâm tình cờ gặp Thịnh, Dương và Tiến nên cùng bàn bạc giăng bẫy để cướp tài sản ông T. Phú rủ ông T. đến khu đất trống tại khu phố 2, phường Cát Lái (quận 2). Khi ông T. đến nơi thì chúng lao vào đánh đập túi bụi dù ông T. van xin, tự nguyện đưa tiền bạc. Sau khi lấy được 800.000 đồng và xe máy, cả nhóm tẩu thoát.

Vì xấu hổ nên ông T. không trình báo cơ quan công an. đến chiều 18-12, ông T. tình cờ gặp lại Tâm nên nhờ công an can thiệp, tạm giữ Tâm. Bước đầu Tâm thừa nhận đã cùng đồng bọn gây ra vụ cướp trên. Từ lời khai của Tâm, Công an quận 2 đã tóm gọn năm nghi can còn lại.

HOÀNG TUYẾT