Bắt nhóm đánh người, cướp xe

(PL)- Ngày 12-5, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đang truy bắt bảy nghi can cướp xe máy trên địa bàn.

Hiện công an đã bắt giữ La Ngọc Hoàng, Lâm Quân và Lâm Thanh Phú (cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng) có liên quan đến vụ cướp trên. La Ngọc Hoàng được xác định là đối tượng đầu vụ, trước đây Hoàng làm công nhân Công ty Sản xuất bếp gas tại KCN Đồng An (Thuận An) và bị sa thải. Đêm 9-5, Hoàng huy động đồng bọn chặn đánh anh Bùi Trung Hà (cán bộ quản lý công ty) gây thương tích nặng cho anh Hà. Sau dó, nhóm Hoàng cướp xe và yêu cầu anh Hà đưa tiền chuộc 5 triệu đồng. VÕ BÁ